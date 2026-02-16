Скидки
Стефен Карри высказался о формате регулярного чемпионата НБА

Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался, является ли для НБА проблемой намеренные проигрыши команд в регулярном чемпионате.

«Действительно ли это такая большая проблема? Я спрашиваю. Мы чувствуем, что конкуренция, очевидно, очень высока. Уверен, каждый год НБА пытается решить эту проблему, зачем вообще существует турнир плей-ин. Всё меняется, возникают проблемы, все хотят высветить все негативные стороны лиги. Но давайте сосредоточимся на позитивных моментах, на том, насколько высока конкуренция на вершине.

Регулярный сезон по-прежнему имеет значение с точки зрения посева и борьбы за плей-офф. Знаю, что ведутся разговоры о количестве игр. Вероятно, именно на этом я бы сосредоточил больше внимания. Давайте не будем забывать, что в целом лига находится в отличном положении с точки зрения внимания, уровня мастерства, глобального охвата и всего остального. Каждый год вы будете поднимать эти вопросы. Но у меня нет на них ответов», — сказал Стефен Карри в интервью NBA.

