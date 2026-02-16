Президент Единой лиги подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд

Президент Единой лиги Сергей Кущенко подвёл итоги Матча всех звёзд — 2026, состоявшегося 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

«Мне кажется, праздник удался. Но не у нас надо спрашивать, как у организаторов, а у людей, которые пришли. Считаю, что люди голосуют покупкой билетов, переключением на канал, где нас показывают. С учётом того, что прошлый Матч звёзд был на высочайшем уровне, отличительной чертой этого матча было, что мы убрали сцену, освободили больше мест. Было куплено больше билетов, а доходы от продажи билетов выросли.

На мой взгляд, три спортивные составляющие на этом Матче звёзд были на высоком уровне: данк-контест — Брюэр нас просто выручил, придя в УНИКС, перестрелка в конкурсе трёхочковых и победа Паши Савкова. А также баскетбол — команды с первой четверти стали рубиться. Эти составляющие держали людей! Некоторые внутренние рекорды у нас есть», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.