Президент Единой лиги подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд

Комментарии

Президент Единой лиги Сергей Кущенко подвёл итоги Матча всех звёзд — 2026, состоявшегося 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Звёзды России
Окончен
89 : 91
Звёзды Мира
Звёзды России: Астапкович - 24, Курбанов - 14, Мартюк - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 10, Руженцев - 4, Д. Кулагин - 4, Воронцевич - 3, Зубков - 2, Фирсов - 2, Михайловский - 2, Жбанов
Звёзды Мира: Фрейзер - 18, Нэвелс - 18, Тасич - 14, Тримбл - 9, Картер - 8, Бингэм - 7, Миллер - 6, Рейнольдс - 4, Хаджибегович - 4, Адамс - 3, Адамс, Хантер

«Мне кажется, праздник удался. Но не у нас надо спрашивать, как у организаторов, а у людей, которые пришли. Считаю, что люди голосуют покупкой билетов, переключением на канал, где нас показывают. С учётом того, что прошлый Матч звёзд был на высочайшем уровне, отличительной чертой этого матча было, что мы убрали сцену, освободили больше мест. Было куплено больше билетов, а доходы от продажи билетов выросли.

На мой взгляд, три спортивные составляющие на этом Матче звёзд были на высоком уровне: данк-контест — Брюэр нас просто выручил, придя в УНИКС, перестрелка в конкурсе трёхочковых и победа Паши Савкова. А также баскетбол — команды с первой четверти стали рубиться. Эти составляющие держали людей! Некоторые внутренние рекорды у нас есть», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
