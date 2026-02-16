Вембаньяма рассказал, что нужно для достижения величия в НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма сказал, что, по его мнению, необходимо делать, чтобы войти в историю лиги.

«Стремление к величию субъективно. Я определённо преследую своё собственное величие. Каждый день на тренировках выталкиваю себя из зоны комфорта и делаю неудобные вещи. По мне, первый шаг к величию всегда это то, что вы можете сделать прямо сейчас. Вам не нужно думать, где вы окажитесь через 20 лет. Вы должны быть лучшим в следующей игре, в следующие 24 часа», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.