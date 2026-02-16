Президент Лиги ВТБ: НБА за нами подглядывает

Президент Единой лиги Сергей Кущенко высказался о конкурсе бросков сверху в рамках Матча всех звёзд — 2026, состоявшегося 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.



— Есть критика конкурса по броскам сверху в Америке. Можно сказать, что конкурс Лиги ВТБ превзошёл НБА?

— Да, мы переплюнули (смеётся)! Можно так сказать. Вообще НБА за нами подглядывает. Так себе у них история (смеётся), — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, победителем конкурса бросков сверху стал форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС американец Тайрон Брюэр. В конкурсе бросков сверху, помимо Брюэра, участвовали Даниил Коско («Автодор»), Егор Рыжов («Енисей») и Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород»).