«Автодор» досрочно расторг контракт с Миленко Богичевичем

«Автодор» досрочно расторг контракт с Миленко Богичевичем
Баскетбольный клуб «Автодор» официально объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды сербом Миленко Богичевичем.

«Это решение далось нам непросто. За два с половиной года у нас сложились тёплые, практически семейные отношения с Богичевичем. Вместе с ним пережили и взлёты, и тяжёлые времена. Таких трудностей, которые выпали на долю клуба в этом сезоне, ещё не было в нашей истории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на домашнее поражение от аутсайдера лиги, для нас это просто недопустимо. С Миленко расстаёмся в максимально тёплых отношениях, желаем ему самого наилучшего в дальнейшей тренерской карьере.

Рады, что Богичевич уже нашёл себе новое место работы. А мы двигаемся дальше и даём шанс проявить себя Стипе Кулишу. У него уже был краткосрочный успешный опыт в качестве и. о. главного тренера в Самаре. Надеемся, Стипе использует свой шанс по максимуму», — прокомментировал новость президента «Автодора» Олег Родионов.

