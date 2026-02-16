Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» расторг контракт с Ноа Вонле

«Зенит» расторг контракт с Ноа Вонле
Комментарии

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга официально объявил о расторжении контракта с американским центровым Ноа Вонле.

«Зенит» благодарит Ноа Вонле за время, проведённое в команде, и желает крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

Ноа Вонле 30 лет. Американец начал профессиональную карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будучи выбранным под девятым номером драфта «Шарлотт Хорнетс».

Впоследствии выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».

Сейчас читают:
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android