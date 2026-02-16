«Зенит» расторг контракт с Ноа Вонле

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга официально объявил о расторжении контракта с американским центровым Ноа Вонле.

«Зенит» благодарит Ноа Вонле за время, проведённое в команде, и желает крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

Ноа Вонле 30 лет. Американец начал профессиональную карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будучи выбранным под девятым номером драфта «Шарлотт Хорнетс».

Впоследствии выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».