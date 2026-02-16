Скидки
Фото: Майкл Джордан с трофеем за победу в «Дейтоне-500»

В социальных сетях появилось фото легендарного баскетболиста Майкла Джордана с трофеем за победу в гонке «500 миль Дейтоны», прошедшей 15 февраля в США.

Напомним, победителем гонки стал Тайлер Реддик, выступающий за команду 23XI, одним из совладельцев которой является Джордан.

NASCAR Cup Series. «500 миль Дейтоны» (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 200 кругов.
2. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsport / «Шевроле») +0.308.
3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.442.
4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.477.
5. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0.547.
6. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +0.573.
7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0.610.
8. Райли Хербст (23XI Racing / «Тойота») +0.675.
9. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +1.209.
10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +1.985.

Видео
В первой гонке регулярного сезона NASCAR Cup Series произошёл завал из 20 машин
