Единая лига заработала рекордные 25 млн рублей на Матче звёзд

Единая лига заработала рекордные 25 млн рублей на Матче звёзд
Единая лига ВТБ получила рекордные 25 млн рублей прибыли с продаж билетов на Матч звёзд.

«За 10 лет проведения Матчей звёзд этот — самый успешный с точки зрения выручки», — цитирует ТАСС пресс-службу турнира.

Напомним, Матч звёзд прошёл 15 февраля в Москве. Встреча завершилась со счётом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу команды «Звёзды мира».

Самым результативным игроком в составе коллектива «Звёзды России» стал 32-летний лёгкий форвард россиянин Антон Астапкович. Ему удалось набрать 24 очка, сделать четыре подбора, отдать три передачи и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе команды «Звёзды мира» стал 27-летний разыгрывающий защитник американец Трент Фрейзер. Он набрал 18 очков, сделал три подбора, одну передачу и один перехват.

