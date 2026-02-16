Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги рассказал, что нужно, чтобы Матч всех звёзд прошёл в регионе

Президент Единой лиги рассказал, что нужно, чтобы Матч всех звёзд прошёл в регионе
Комментарии

Президент Единой лиги Сергей Кущенко высказался о возможности проведения Матча всех звёзд в регионе.

«Логистически Москва — самое удобное место. Но очень много предложений от регионов. На матче был губернатор Пермского края. У него брали интервью. Он сказал очень просто: «Мы построим большой новый зал и ждём Матч всех звёзд в Перми». Это должно не только соответствовать арене, но и многим параметрам, чтобы уровень не упал. Мы за этим внимательно следим и рассматриваем. Конечно, когда-то поедем», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент Единой лиги подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android