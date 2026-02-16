Президент Единой лиги рассказал, что нужно, чтобы Матч всех звёзд прошёл в регионе

Президент Единой лиги Сергей Кущенко высказался о возможности проведения Матча всех звёзд в регионе.

«Логистически Москва — самое удобное место. Но очень много предложений от регионов. На матче был губернатор Пермского края. У него брали интервью. Он сказал очень просто: «Мы построим большой новый зал и ждём Матч всех звёзд в Перми». Это должно не только соответствовать арене, но и многим параметрам, чтобы уровень не упал. Мы за этим внимательно следим и рассматриваем. Конечно, когда-то поедем», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме Эксклюзив Президент Единой лиги подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов