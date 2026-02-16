Какой Матч звёзд вам понравился — Единой лиги или НБА?

15 февраля в Москве состоялся Матч звёзд Единой лиги, в котором команда «Звёзды мира» со счётом 91:89 обыграла коллектив «Звёзды России».

В ночь с 15 на 16 февраля в Лос-Анджелесе (США) состоялся финал Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором команда «США-Звёзды» со счётом 47:21 обыграла «США-Полосы».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: какой Матч звёзд вам понравился — Единой лиги или НБА?

