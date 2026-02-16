Скидки
Какой Матч звёзд вам понравился — Единой лиги или НБА?

Комментарии

15 февраля в Москве состоялся Матч звёзд Единой лиги, в котором команда «Звёзды мира» со счётом 91:89 обыграла коллектив «Звёзды России».

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Звёзды России
Окончен
89 : 91
Звёзды Мира
Звёзды России: Астапкович - 24, Курбанов - 14, Мартюк - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 10, Руженцев - 4, Д. Кулагин - 4, Воронцевич - 3, Зубков - 2, Фирсов - 2, Михайловский - 2, Жбанов
Звёзды Мира: Фрейзер - 18, Нэвелс - 18, Тасич - 14, Тримбл - 9, Картер - 8, Бингэм - 7, Миллер - 6, Рейнольдс - 4, Хаджибегович - 4, Адамс - 3, Адамс, Хантер

В ночь с 15 на 16 февраля в Лос-Анджелесе (США) состоялся финал Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором команда «США-Звёзды» со счётом 47:21 обыграла «США-Полосы».

НБА — Матч Звёзд . Финал
16 февраля 2026, понедельник. 03:10 МСК
США-Полосы
Окончен
21 : 47
США-Звёзды
США-Полосы: Митчелл - 6, Джеймс - 5, Браун - 4, Брансон - 3, Фокс - 2, Леонард - 1, Дюрант, Ингрэм, Карри
США-Звёзды: Макси - 9, Эдвардс - 8, Холмгрен - 8, Дюрен - 6, Барнс - 6, Букер - 5, Джонсон - 5, Каннингем

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: какой Матч звёзд вам понравился — Единой лиги или НБА?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по следующей ссылке.

Ранее Президент Единой лиги Сергей Кущенко подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд.

