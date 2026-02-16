Скидки
Никола Йокич поделился впечатлениями от Матча звёзд НБА — 2026

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс», серб Никола Йокич поделился впечатлениями от уикенда Матча звёзд НБА — 2026, прошедшего на минувших выходных.

«Да план был такой — немного поиграть, а затем отдохнуть. Новый формат? Всё прошло хорошо, соревновательно, именно этого от нас и ожидали. Возможно, так всё сложилось, потому что я не играл (смеётся). Шучу, всё хорошо.

Нужно ли сохранять формат? Не знаю, возможно. Зависит от того, будет ли хватать иностранных игроков», — приводит слова Йокича издание Mozzart Sport.

Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои

30 тысяч китайских фанатов пришли на встречу с Йокичем

