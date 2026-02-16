Дюрант подтвердил, что хочет видеть «ПСЖ» в европейской НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант заявил, что хочет помочь баскетбольному «ПСЖ» выйти в элитный дивизион будущего турнира НБА в Европе.

«Я бы не сказал, что участвую в этом процессе, но много об этом слышу. Готов поговорить об этом, если возникнет такая возможность. Сейчас я мало что слышал, только слухи и истории. Как только всё начнёт обретать форму, надеюсь, я смогу стать частью этого и продолжить продвигать баскетбол во всём мире. Мне бы очень этого хотелось», — приводит слова Дюранта Mundo Deportivo.

Напомним, Дюрант в 2025 году стал миноритарным акционером «ПСЖ».