Яннис Адетокунбо высказался о своём текущем отношении к «Милуоки Бакс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высказался о своём отношении к команде.

«Сейчас я предан «Милуоки Бакс». Я предан людям, с которыми работаю, своим одноклубникам, тренерскому штабу, Доку [Риверсу], руководству. С самого начала этого года я говорил, вы не услышите от меня, что я не хочу быть игроком «Милоуки Бакс», — приводит слова Адетокунбо издание ESPN.

Напомним, после 53 игр регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.

