Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо высказался о своём текущем отношении к «Милуоки Бакс»

Яннис Адетокунбо высказался о своём текущем отношении к «Милуоки Бакс»
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высказался о своём отношении к команде.

«Сейчас я предан «Милуоки Бакс». Я предан людям, с которыми работаю, своим одноклубникам, тренерскому штабу, Доку [Риверсу], руководству. С самого начала этого года я говорил, вы не услышите от меня, что я не хочу быть игроком «Милоуки Бакс», — приводит слова Адетокунбо издание ESPN.

Напомним, после 53 игр регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.

Сейчас читают:
Яннис Адетокунбо выбрал любимого футболиста между Месси и Роналду

Чемпион НБА Яннис Адетокунбо пытался поймать таракана в прямом эфире

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android