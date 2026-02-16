Леброн Джеймс поздравил Энтони Эдвардса с наградой MVP Матча звёзд НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил 24-летнего атакующего защитника и лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с получением звания MVP Матча звёзд НБА.

«Обожаю Человека-муравья. Всё в нём. И на площадке, и вне её. Рад за него, это первая из многих наград MVP Матча всех звёзд. Я люблю Анта, он стал моим поклонником и другом на всю жизнь», — сказал Леброн Джеймс в интервью пресс-службе НБА.

Эдвардс в текущем сезоне принял участие в 46 матчах. В среднем за игру Энтони набирает 29,3 очка, делает 5,2 подбора, отдаёт 3,7 передачи, а также совершает 1,3 перехвата.