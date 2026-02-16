Скидки
Американец из «Партизана» вернётся в НБА, он провёл в европейском клубе чуть больше месяца

Американец из «Партизана» вернётся в НБА, он провёл в европейском клубе чуть больше месяца
Американский разыгрывающий Кэмерон Пэйн вернётся в НБА и продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс». Об этом сообщает издание Mozzart Sport.

Как информирует источник, «Филадельфия Севенти Сиксерс» выплатит денежную компенсацию «Партизану» за игрока. Сумма выкупа составит $ 1,75 млн. Напомним, Пэйн стал игроком «Партизана» в декабре 2025 года.

Пэйн был выбран 14-м номером на драфте НБА 2015 года. В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Йорк Никс». Ранее спортсмен представлял такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер». В общей сложности в НБА Пэйн отыграл 477 матчей.

Официально
Экс-игрок НБА Камерон Пэйн перешёл в «Партизан»
