В Единой лиге прокомментировали присутствие главы Евролиги на Матче звёзд

Почётный президент Единой лиги Сергей Иванов прокомментировал присутствие главы Евролиги Деяна Бодироги на Матче звёзд Единой лиги — 2026.

«То, что Бодирога приехал на наш матч, говорит о том, что лига стала известной в Европе. За 10 лет Матчи звёзд неплохо выросли — будем готовиться к 11-му», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоялся 15 февраля в Москве. Команда «Звёзды мира» обыграла со счётом 91:89 «Звёзд России».

Ранее президент Единой лиги Сергей Кущенко подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд.

Сейчас читают: Эксклюзив Президент Единой лиги подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру: