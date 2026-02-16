Скидки
В Единой лиге прокомментировали присутствие главы Евролиги на Матче звёзд

В Единой лиге прокомментировали присутствие главы Евролиги на Матче звёзд
Комментарии

Почётный президент Единой лиги Сергей Иванов прокомментировал присутствие главы Евролиги Деяна Бодироги на Матче звёзд Единой лиги — 2026.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Звёзды России
Окончен
89 : 91
Звёзды Мира
Звёзды России: Астапкович - 24, Курбанов - 14, Мартюк - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 10, Руженцев - 4, Д. Кулагин - 4, Воронцевич - 3, Зубков - 2, Фирсов - 2, Михайловский - 2, Жбанов
Звёзды Мира: Фрейзер - 18, Нэвелс - 18, Тасич - 14, Тримбл - 9, Картер - 8, Бингэм - 7, Миллер - 6, Рейнольдс - 4, Хаджибегович - 4, Адамс - 3, Адамс, Хантер

«То, что Бодирога приехал на наш матч, говорит о том, что лига стала известной в Европе. За 10 лет Матчи звёзд неплохо выросли — будем готовиться к 11-му», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоялся 15 февраля в Москве. Команда «Звёзды мира» обыграла со счётом 91:89 «Звёзд России».

Ранее президент Единой лиги Сергей Кущенко подвёл итоги юбилейного Матча всех звёзд.

