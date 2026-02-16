Скидки
Легендарный Майкл Джордан прокомментировал победу своей команды в гонке «500 миль Дейтоны»

62-летний шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Майкл Джордан прокомментировал победу пилота команды 23XI Тайлера Реддика, одним из совладельцев которой является, в гонке «500 миль Дейтоны». Гонка прошла 15 февраля в США.

«Я в восторге, даже не знаю, что сказать. Чувствую себя так, будто выиграл титул НБА, но, пока не получу кольцо, даже не буду знать наверняка», — приводит слова Джордана портал Hoopshype.

NASCAR Cup Series. «500 миль Дейтоны» (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 200 кругов.
2. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsport / «Шевроле») +0.308.
3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.442.
4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.477.
5. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0.547.
6. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +0.573.
7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0.610.
8. Райли Хербст (23XI Racing / «Тойота») +0.675.
9. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +1.209.
10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +1.985.

Фото: Майкл Джордан с трофеем за победу в «Дейтоне-500»
