Георгий Жбанов категорично ответил, станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне ЕЛ

28-летний российский защитник клуба «Зенит» Георгий Жбанов выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.

— В чём особенности работы Радоньича?

— Акцент на дисциплину и защиту. Мне всё нравится, всё супер. Будем менять свой стиль игры. Надеюсь, это нам поможет.

— Чемпионами станете в этом году?

— Станем, — приводит слова Жбанова портал «Матч ТВ».

В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. Сине-бело-голубые одержали 18 побед и потерпели девять поражений. Лидером Единой лиги является московский ЦСКА с 24 победами и двумя поражениями.