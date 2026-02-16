Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Георгий Жбанов категорично ответил, станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне ЕЛ

Георгий Жбанов категорично ответил, станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне ЕЛ
Комментарии

28-летний российский защитник клуба «Зенит» Георгий Жбанов выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.

— В чём особенности работы Радоньича?
— Акцент на дисциплину и защиту. Мне всё нравится, всё супер. Будем менять свой стиль игры. Надеюсь, это нам поможет.

— Чемпионами станете в этом году?
— Станем, — приводит слова Жбанова портал «Матч ТВ».

В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. Сине-бело-голубые одержали 18 побед и потерпели девять поражений. Лидером Единой лиги является московский ЦСКА с 24 победами и двумя поражениями.

Материалы по теме
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android