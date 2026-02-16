Вембаньяма: бить лицом НБА — это не то, что можно создать искусственно

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о статусе лица лиги, отметив, что этот статус нельзя получить искусственным способом.

— Было много разговоров о том, кто хочет стать лицом лиги, но никто по-настоящему не выступил и не сказал: «Я хочу это сделать». Чувствуете ли вы, что образовалась пустота?

— Да, я это вижу. И понимаю, что вы пытаетесь мне сказать. Но я думаю, что это должно произойти естественным образом. Социальные сети, НБА могут продвигать кого угодно, но в конечном итоге это будут лучшие игроки — и те, кого хотят видеть люди. Быть лицом лиги — это не то, что можно создать искусственно, может быть, только в какой-то степени. Это будут только лучшие игроки, — приводит слова Вембаньямы портал Hoopshype.