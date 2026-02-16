Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма: бить лицом НБА — это не то, что можно создать искусственно

Вембаньяма: бить лицом НБА — это не то, что можно создать искусственно
Комментарии

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о статусе лица лиги, отметив, что этот статус нельзя получить искусственным способом.

— Было много разговоров о том, кто хочет стать лицом лиги, но никто по-настоящему не выступил и не сказал: «Я хочу это сделать». Чувствуете ли вы, что образовалась пустота?
— Да, я это вижу. И понимаю, что вы пытаетесь мне сказать. Но я думаю, что это должно произойти естественным образом. Социальные сети, НБА могут продвигать кого угодно, но в конечном итоге это будут лучшие игроки — и те, кого хотят видеть люди. Быть лицом лиги — это не то, что можно создать искусственно, может быть, только в какой-то степени. Это будут только лучшие игроки, — приводит слова Вембаньямы портал Hoopshype.

Материалы по теме
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!
Видео
Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android