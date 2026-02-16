«Большая честь». Хавьер Паскуаль прокомментировал включение в Зал славы Единой лиги

Бывший главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» испанец Хавьер Паскуаль прокомментировал включение в Зал славы Единой лиги в этом году.

«Большое спасибо, это большая честь быть включённым в Зал славы Единой лиги ВТБ. Мой опыт за эти почти пять лет в лиге был потрясающим, с отличными играми, отличными моментами. Я хочу пожелать всего наилучшего игрокам, тренерам, руководителям.

Моё время в России и Санкт-Петербурге было потрясающим и значимым для моей карьеры, и я горжусь тем, что являюсь частью истории Лиги. До свидания и всего наилучшего!» — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.