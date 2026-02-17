Всеволод Ищенко — герой 17-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 17-й недели героем стал защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко.

По ходу сезона-2025/2026 Ищенко в среднем за игру набирает 8,6 очка и 4,4 подбора, 1,8 передачи и 0,9 перехвата. В наш еженедельный рейтинг Всеволод попал в третий раз. Всего игроки «Локо» оказывались в числе претендентов на звание лучшего 11 раз.

На данный момент «Локо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги с 18 победами при 10 поражениях. Сейчас проходит новое голосование за лучшего игрока 18-й недели чемпионата.