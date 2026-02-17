Скидки
«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока 18-й недели Единой лиги

«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока 18-й недели Единой лиги
Еженедельно в формате рейтинга «Чемпионат» проводит голосование, в котором определяется лучший игрок последних семи дней в Единой лиге ВТВ.

Во время 18-й недели Единой лиги в голосовании принимают участие Лев Свинин («Бетсити Парма»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Павел Савков (МБА-МАИ), Данило Тасич («Енисей») и Никита Михайловский («Самара»).

Героем прошлой недели стал защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко.

Самым частым игроком, участвовавшим в рейтинге, среди представленных на этой неделе является Рейнольдс. На счету бигмена УНИКСа четыре попадания в наше еженедельное голосование. Лидером же среди всех игроков Единой лиги является Мело Тримбл, который семь раз оказывался в рейтинге.

Голосуйте за своего героя:
