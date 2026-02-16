Владимир Путин наградил гендиректора Единой лиги Илону Корстин государственным орденом

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Корстин Илону Кальювну — генерального директора автономной некоммерческой организации «Единая баскетбольная лига», город Москва», — сказано в официальном приказе.

Илоне 45 лет. Она является двукратным призёром Олимпийских игр, а также чемпионата мира и трёхкратной чемпионкой Европы в составе сборной России. С июля 2016 года Илона занимает пост генерального директора Единой лиги ВТБ.