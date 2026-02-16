Леброн ответил, что имеет важнейшее значение для «Лейкерс» в данный момент

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», раскрыл, что сейчас имеет имеет ключевое значение для «озёрников».

«Когда мы показывали свою лучшую игру в этом сезоне, выглядели очень хорошо. А с другой стороны, когда мы играли ужасно, выглядели отвратительно. Думаю, самое важное — это то, сможем ли мы восстановиться после травм, сколько минут мы сможем проводить на площадке, насколько слаженно мы сможем играть.

Хотелось бы надеяться, что мы сможем выработать сплочённость. Сейчас для нашей команды самое важное — это здоровье. И я не могу выразиться яснее», — приводит слова Джеймса портал ESPN.