Леброн неоднозначно высказался о том, завершит ли карьеру в НБА в этом году

Леброн неоднозначно высказался о том, завершит ли карьеру в НБА в этом году
41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», не смог дать определённого ответа на вопрос о том, продолжит ли играть в североамериканской организации в следующем сезоне.

«Я просто хочу жить, вот и всё. Когда сам узнаю, вы тоже узнаете. Не имею понятия», — приводит слова Джеймса портал ESPN.

При этом в последнее время в лиге активно циркулируют слухи, что в сезоне-2026/2027 Леброн покинет стан «озёрников» и вернётся в команду «Кливленд Кавальерс», в составе которой начинал свою карьеру в лиге.

Главная интрига в карьере Леброна. А что, если Джеймс реально вернётся в «Кливленд»?
Главная интрига в карьере Леброна. А что, если Джеймс реально вернётся в «Кливленд»?
