Гомельский назвал команду, которая в одном сезоне НБА была на две головы сильнее всех

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика о самой доминирующей команде в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Авторитетного специалиста попросили назвать коллектив, который в определённом сезоне был «на две головы сильнее всех» соперников. По мнению Гомельского, таким примером стал «Чикаго Буллз» образца сезона-1995/1996.
– Подскажите, какую команду НБА в какой год считаете самой доминирующей, которая была на две головы сильнее всех?
– «Чикаго» в сезоне-1995/1996, – написал Гомельский на своём официальном сайте.
