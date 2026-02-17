Скидки
Владимир Гомельский ответил, был бы лидер ЦСКА Мело Тримбл успешен в Евролиге

Владимир Гомельский ответил, был бы лидер ЦСКА Мело Тримбл успешен в Евролиге
Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о разыгрывающем ЦСКА Мело Тримбле. Как считает специалист, американский спортсмен смог бы успешно выступать и в Евролиге.

— Как вы считаете, при обычном судействе в Евролиге смог бы Тримбл быть в такой же степени эффективен и сиять всеми гранями своего таланта?
— Не сомневаюсь в этом. Тот интерес, который проявляли к Тримблу некоторые команды Евролиги, это подтверждает, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Тримбл к настоящему моменту принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 18,8 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 4,2 передачи.

