«Однозначно». Владимир Гомельский назвал своего MVP Матча всех звёзд Единой лиги

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о прошедшем в Москве Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Встреча между командами «Звёзд России» и «Звёзд мира» состоялась 15 февраля и завершилась со счётом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу «Звёзд мира».

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Звёзды России
Окончен
89 : 91
Звёзды Мира
Звёзды России: Астапкович - 24, Курбанов - 14, Мартюк - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 10, Руженцев - 4, Д. Кулагин - 4, Воронцевич - 3, Зубков - 2, Фирсов - 2, Михайловский - 2, Жбанов
Звёзды Мира: Фрейзер - 18, Нэвелс - 18, Тасич - 14, Тримбл - 9, Картер - 8, Бингэм - 7, Миллер - 6, Рейнольдс - 4, Хаджибегович - 4, Адамс - 3, Адамс, Хантер

«Завершился очередной 10-й, юбилейный Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Понятно, что это не острое соревнование, но и конкурсы, и сам матч доставили огромное удовольствие всем, кто видел это зрелище. С моей точки зрения, лучше бы команды сыграли вничью, а MVP — однозначно Никита Курбанов», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

Напомним, MVP Матча всех звёзд Единой лиги — 2026 стал Трент Фрейзер.

Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?

