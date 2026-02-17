«Однозначно». Владимир Гомельский назвал своего MVP Матча всех звёзд Единой лиги

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о прошедшем в Москве Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Встреча между командами «Звёзд России» и «Звёзд мира» состоялась 15 февраля и завершилась со счётом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу «Звёзд мира».

«Завершился очередной 10-й, юбилейный Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Понятно, что это не острое соревнование, но и конкурсы, и сам матч доставили огромное удовольствие всем, кто видел это зрелище. С моей точки зрения, лучше бы команды сыграли вничью, а MVP — однозначно Никита Курбанов», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

Напомним, MVP Матча всех звёзд Единой лиги — 2026 стал Трент Фрейзер.

