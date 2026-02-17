Скидки
Корстин поблагодарила Путина за высокую оценку своей работы

Корстин поблагодарила Путина за высокую оценку своей работы
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поблагодарила президента Российской Федерации Владимира Путина за высокую оценку её деятельности в сфере спортивного управления.

«Для меня огромная честь получить орден Дружбы, это высокая ответственность и стимул работать ещё усерднее. Хотела бы выразить благодарность за высокую оценку работы. Когда я играла за сборную России, я получала государственные награды. Тогда вместе с командой мы выигрывали медали Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Но в качестве спортивного менеджера наград ещё не было.

В должности генерального директора Единой лиги ВТБ я работаю уже 10 лет, а вообще в лиге — 13. Я очень рада, что за эти годы моя работа получила такую высокую оценку. Хотелось бы сказать огромное спасибо за доверие почётному президенту Единой лиги Сергею Борисовичу Иванову за то, что дал мне шанс проявить себя. Благодарю президента лиги Сергея Валентиновича Кущенко и всех коллег. Потому что всё это не только моя заслуга, но и заслуга одной большой дружной команды», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

