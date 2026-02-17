Скидки
Защитник «Бруклина» — о Дёмине: хороший снайпер, мне всегда было комфортно играть с такими

Защитник «Бруклина» — о Дёмине: хороший снайпер, мне всегда было комфортно играть с такими
19-летний французский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Нолан Траоре высказался об игре в одной команде с 19-летним российским разыгрывающим защитником Егором Дёминым.

«Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе. Он хороший снайпер, а мне всегда было комфортно играть рядом с такими игроками», — приводит слова Траоре New York Post.

Егор Дёмин и Нолан Траоре стали двумя первыми выборами «Бруклина» на драфте-2025 НБА, оба были задрафтованы в первом раунде. Российский баскетболист был выбран под общим восьмым номером, который стал самым высоким в истории для игроков из России, французский — под общим 19-м номером.

