В УНИКСе сообщили, когда восстановится Алексей Швед

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал текущую травму защитника команды Алексея Шведа, из-за которой 37-летний спортсмен также пропустил прошедший в воскресенье, 15 февраля, Матч звёзд Единой лиги ВТБ.

«У Алексея небольшая травма. Он выбыл ненадолго. Недели на две, не больше. Мы так рассчитываем. Но мы завтра играем с «Игокеа» на выезде. Сегодня утром ребята как раз улетели. Конечно, было бы лучше, если бы Швед смог принять участие в этом матче. Его будет не хватать», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».

Отметим, что в данный момент Швед занимает второе место в Единой лиге по среднему количеству результативных передач за матч (6,7), уступая только защитнику «Локомотива-Кубань» Патрику Миллеру, у которого этот показатель составляет 6,8 передачи.