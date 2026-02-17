Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В УНИКСе сообщили, когда восстановится Алексей Швед

В УНИКСе сообщили, когда восстановится Алексей Швед
Комментарии

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал текущую травму защитника команды Алексея Шведа, из-за которой 37-летний спортсмен также пропустил прошедший в воскресенье, 15 февраля, Матч звёзд Единой лиги ВТБ.

«У Алексея небольшая травма. Он выбыл ненадолго. Недели на две, не больше. Мы так рассчитываем. Но мы завтра играем с «Игокеа» на выезде. Сегодня утром ребята как раз улетели. Конечно, было бы лучше, если бы Швед смог принять участие в этом матче. Его будет не хватать», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».

Отметим, что в данный момент Швед занимает второе место в Единой лиге по среднему количеству результативных передач за матч (6,7), уступая только защитнику «Локомотива-Кубань» Патрику Миллеру, у которого этот показатель составляет 6,8 передачи.

Сейчас выбирают:
Мощные представления в регулярке и в Матче звёзд Единой лиги. Голосуйте за лучшего
Рейтинг
Мощные представления в регулярке и в Матче звёзд Единой лиги. Голосуйте за лучшего
Сообщение Дёмину перед НБА, переход в УНИКС и российские ветераны. Откровенный Швед
Эксклюзив
Сообщение Дёмину перед НБА, переход в УНИКС и российские ветераны. Откровенный Швед
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android