Единая лига: расписание матчей 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 17 февраля:

15:30 мск — «Енисей» — «Автодор»;

17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань».

В регулярном чемпионате московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС — второй (24 победы и три поражения). На третьем месте располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга — 18 побед и девять поражений.