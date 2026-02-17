Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 17 февраля

Единая лига: расписание матчей 17 февраля
Комментарии

Во вторник, 17 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 17 февраля:

15:30 мск — «Енисей» — «Автодор»;
17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань».

В регулярном чемпионате московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, одержав 24 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС — второй (24 победы и три поражения). На третьем месте располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга — 18 побед и девять поражений.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Юбилейный Матч звёзд не подкачал. Единая лига справилась с ожиданиями и удивила!
Юбилейный Матч звёзд не подкачал. Единая лига справилась с ожиданиями и удивила!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android