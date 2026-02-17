Скидки
Расписание матчей баскетбольного WINLINE Bascket Cup — 2025/2026 на 17 февраля

Basket Cup: расписание на 17 февраля
Комментарии

Во вторник, 17 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Basket Cup. Расписание матчей на 17 февраля:

21:00 мск «Игокеа» — УНИКС.

На данный момент группу В, в которой находятся и казанский коллектив, и екатеринбургский, возглавляет санкт-петербургский «Зенит», одержавший три победы при двух поражениях в пяти матчах.

Уступая по разнице мягчей, «Уралмаш» — второй (три победы и два поражение), а УНИКС — третий (три победы и одно поражение). «Игокеа» — четвёртая (0 побед и четыре поражения).

