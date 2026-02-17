Митрович из ЦСКА может принять участие в отборе на Кубок мира в составе Сербии

Игрок российского баскетбольного клуба ЦСКА Лука Митрович попал в расширенный список сборной Сербии на участие в отборе к Кубку мира — 2027, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Напомним, вторая серия отборочных матчей к Кубку мира — 2027 пройдёт с 23 февраля по 3 марта. В группу C, куда попала Сербия, также входят национальные команды Турции, Боснии и Герцеговины и Швейцарии. В настоящий момент, после двух игр, Турция является лидером зачёта. Сборная Сербии располагается на втором месте.

Сам же турнир пройдёт с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

