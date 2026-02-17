Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард УНИКСа Беленицкий: матч с «Игокеа» не будет лёгкой прогулкой

Форвард УНИКСа Беленицкий: матч с «Игокеа» не будет лёгкой прогулкой
Комментарии

Форвард баскетбольного клуба УНИКС Михаил Беленицкий высказался о предстоящей игре с «Игокеей» из Боснии и Герцеговины в рамках турнира Basket Cup, который состоится сегодня, 17 февраля.

WINLINE Basket Cup . Группа B
17 февраля 2026, вторник. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаем не менее напряженный матч, чем получился наш домашний с ними в январе. Отмечу, что недавно «Игокеа» сыграла с белградской «Црвеной Звездой» – командой Евролиги, которая выступает на очень хорошем уровне. Они действовали с ними на равных три четверти, держались очень хорошо, местами вели и проиграли лишь в последней десятиминутке.

Это показывает, что наши соперники настроены максимально серьезно. Поэтому завтрашний матч не будет для нас легкой прогулкой. Для победы нам необходимо выкладываться на полную», — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

Материалы по теме
Basket Cup: расписание на 17 февраля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android