Форвард УНИКСа Беленицкий: матч с «Игокеа» не будет лёгкой прогулкой

Форвард баскетбольного клуба УНИКС Михаил Беленицкий высказался о предстоящей игре с «Игокеей» из Боснии и Герцеговины в рамках турнира Basket Cup, который состоится сегодня, 17 февраля.
«Ожидаем не менее напряженный матч, чем получился наш домашний с ними в январе. Отмечу, что недавно «Игокеа» сыграла с белградской «Црвеной Звездой» – командой Евролиги, которая выступает на очень хорошем уровне. Они действовали с ними на равных три четверти, держались очень хорошо, местами вели и проиграли лишь в последней десятиминутке.
Это показывает, что наши соперники настроены максимально серьезно. Поэтому завтрашний матч не будет для нас легкой прогулкой. Для победы нам необходимо выкладываться на полную», — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.
- 17 февраля 2026
«Зенит» расторг контракт с Ноа Вонле Официально
