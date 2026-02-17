Скидки
При представлении Йокича на Матче звёзд НБА показали карту Сербии с Косовом в составе

При представлении Йокича на Матче звёзд НБА показали карту Сербии с Косовом в составе
Во время церемонии представления участников Матча всех звёзд НБА, в частности чемпиона НБА и центрового «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича, на экране появилась карта Сербии, включающая территорию Косова.

Фото: Кадр из трансляции

Как пишет косовское издание Gazeta Express, «сильнейшая баскетбольная лига мира допустила серьёзную ошибку, вызвав возмущение в Приштине». В то же время сербские медиа с одобрением восприняли этот момент.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля в Лос-Анджелесе (США) состоялся финал Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором команда «США-Звёзды» со счётом 47:21 обыграла «США-Полосы».

НБА — Матч Звёзд . Финал
16 февраля 2026, понедельник. 03:10 МСК
США-Полосы
Окончен
21 : 47
США-Звёзды
США-Полосы: Митчелл - 6, Джеймс - 5, Браун - 4, Брансон - 3, Фокс - 2, Леонард - 1, Дюрант, Ингрэм, Карри
США-Звёзды: Макси - 9, Эдвардс - 8, Холмгрен - 8, Дюрен - 6, Барнс - 6, Букер - 5, Джонсон - 5, Каннингем
