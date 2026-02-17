При представлении Йокича на Матче звёзд НБА показали карту Сербии с Косовом в составе

Во время церемонии представления участников Матча всех звёзд НБА, в частности чемпиона НБА и центрового «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича, на экране появилась карта Сербии, включающая территорию Косова.

Фото: Кадр из трансляции

Как пишет косовское издание Gazeta Express, «сильнейшая баскетбольная лига мира допустила серьёзную ошибку, вызвав возмущение в Приштине». В то же время сербские медиа с одобрением восприняли этот момент.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля в Лос-Анджелесе (США) состоялся финал Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором команда «США-Звёзды» со счётом 47:21 обыграла «США-Полосы».