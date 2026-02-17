«Тебе дают всё, но почти нет свободы». Егор Дёмин — о времени в «Реале»

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о времени, проведённом в системе мадридского «Реала». Дёмин попал в академию «Реала» в 15 лет и провёл там несколько лет, прежде чем перебраться в США.

«Это был потрясающий опыт. Честно говоря, думаю, он сильно на меня повлиял, особенно учитывая, что я попал туда совсем подростком — мне было всего 15 лет. Мы часто называли то место «золотой клеткой» — с одной стороны, тебе дают всё необходимое, обеспечивают отличные условия, вокруг всегда есть люди, готовые помочь. Но при этом свободы почти нет.

Конечно, временами это раздражало и хотелось больше самостоятельности. Но, несмотря на все трудности, я считаю, что тот период очень многое мне дал и закалил меня», — рассказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three. Спортивный портал «Чемпионат» подготовил перевод сказанного.

По словам баскетболиста, спортсмены жили на закрытой базе, напоминающей кампус, вместе с футболистами. Покидать территорию разрешалось лишь раз в неделю, и то с обязательным уведомлением — куда и с кем идёшь.