Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Тебе дают всё, но почти нет свободы». Егор Дёмин — о времени в «Реале»

«Тебе дают всё, но почти нет свободы». Егор Дёмин — о времени в «Реале»
Комментарии

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о времени, проведённом в системе мадридского «Реала». Дёмин попал в академию «Реала» в 15 лет и провёл там несколько лет, прежде чем перебраться в США.

«Это был потрясающий опыт. Честно говоря, думаю, он сильно на меня повлиял, особенно учитывая, что я попал туда совсем подростком — мне было всего 15 лет. Мы часто называли то место «золотой клеткой» — с одной стороны, тебе дают всё необходимое, обеспечивают отличные условия, вокруг всегда есть люди, готовые помочь. Но при этом свободы почти нет.

Конечно, временами это раздражало и хотелось больше самостоятельности. Но, несмотря на все трудности, я считаю, что тот период очень многое мне дал и закалил меня», — рассказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three. Спортивный портал «Чемпионат» подготовил перевод сказанного.

По словам баскетболиста, спортсмены жили на закрытой базе, напоминающей кампус, вместе с футболистами. Покидать территорию разрешалось лишь раз в неделю, и то с обязательным уведомлением — куда и с кем идёшь.

Сейчас читают:
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android