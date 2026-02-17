Скидки
Лука Дончич оценил уикенд Матча всех звёзд НБА — 2026

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич поделился впечатлениями от уикенда Матча звёзд НБА — 2026, прошедшего на минувших выходных в Лос-Анджелесе (США).

«Я считаю, что здесь лучшая организация. «Лейкерс» поистине легендарный клуб, и организация тоже замечательная», — приводит слова Дончича издание SportKlub.

Напомним, в финале турнира Матча звёзд НБА команда «США-Звёзды» со счётом 47:21 победила «США-Полосы». Ранее о Матче звёзд НБА высказался лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

