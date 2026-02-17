Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Локомотива-Кубань» оценил работу Томовича и наметил планы на остаток сезона ЕЛ

Президент «Локомотива-Кубань» оценил работу Томовича и наметил планы на остаток сезона ЕЛ
Комментарии

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил игру команды в сезоне и обозначил цели на оставшуюся часть чемпионата.

Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 18 побед в 28 матчах. Ведищев доволен работой нового главного тренера Томислава Томовича, несмотря на нестабильность.

— Довольны работой нового главного тренера «Локомотива» Томислава Томовича?
— Я доволен. Да, мы играем неровно. Нужно время, и работа идёт. Впереди много важных игр. Пока всё в целом нормально, я доволен. Мы на правильном пути.

— Цель у «Локомотива‑Кубань», как всегда, чемпионство?
— Надо занять нормальное место перед плей‑офф, а уже дальше смотреть, как будем играть. Моё мнение: плей‑офф выигрывает скамейка. Нам надо больше разыгрывать скамейку и быть готовыми к тяжёлым длинным сериям. Самое главное, чтобы без травм.

— Каким результатом по итогам сезона будете довольны?
— Думаю, буду доволен выходом в финал. Потому что всё остальное уже стандартная история. Но в четвёрке точно быть надо. Задача‑минимум — четвёрка, максимум — выход в финал, супермаксимум — чемпионство, — приводит слова Ведищева издание «Матч ТВ».

Материалы по теме
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android