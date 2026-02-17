Президент «Локомотива-Кубань» оценил работу Томовича и наметил планы на остаток сезона ЕЛ

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил игру команды в сезоне и обозначил цели на оставшуюся часть чемпионата.

Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 18 побед в 28 матчах. Ведищев доволен работой нового главного тренера Томислава Томовича, несмотря на нестабильность.

— Довольны работой нового главного тренера «Локомотива» Томислава Томовича?

— Я доволен. Да, мы играем неровно. Нужно время, и работа идёт. Впереди много важных игр. Пока всё в целом нормально, я доволен. Мы на правильном пути.

— Цель у «Локомотива‑Кубань», как всегда, чемпионство?

— Надо занять нормальное место перед плей‑офф, а уже дальше смотреть, как будем играть. Моё мнение: плей‑офф выигрывает скамейка. Нам надо больше разыгрывать скамейку и быть готовыми к тяжёлым длинным сериям. Самое главное, чтобы без травм.

— Каким результатом по итогам сезона будете довольны?

— Думаю, буду доволен выходом в финал. Потому что всё остальное уже стандартная история. Но в четвёрке точно быть надо. Задача‑минимум — четвёрка, максимум — выход в финал, супермаксимум — чемпионство, — приводит слова Ведищева издание «Матч ТВ».