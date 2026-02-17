Кармело Энтони: в НБА нет жизни без Леброна

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони считает, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс является центровой фигурой для лиги.

«Он выступает достаточно долго, чтобы считаться злодеем… Но он по-прежнему держит эту лигу в руках. В этой лиге нет жизни без Леброна. И мне плевать, кто что говорит», — сказал Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.

Леброну Джеймсу 41 год. Американец дебютировал в НБА в 2005 году за команду «Кливленд Кавальерс». Впоследствии четырежды становился чемпионом лиги. Является рекордсменом по числу очков за карьеру.