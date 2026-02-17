Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин встретился с Кармело Энтони

Егор Дёмин встретился с Кармело Энтони
Комментарии

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин встретился со звёздным американцем Кармело Энтони в рамках уикенда Матча всех звёзд НБА, прошедшего на минувших выходных в Лос-Анджелесе (США).

Фото: NBA

Напомним, Дёмин принял участие в Турнире восходящих звёзд НБА, в котором его команда одержала победу. Лучшим игроком соревнований был признан багамский защитник «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб.

Ранее Дёмин рассказал, как ему пришлось изменить образ жизни после переезда в Соединённые Штаты.

Сейчас читают:
Егор Дёмин ответил, пришлось ли ему менять свой образ жизни после прихода в BYU*

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android