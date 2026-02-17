Егор Дёмин встретился с Кармело Энтони

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин встретился со звёздным американцем Кармело Энтони в рамках уикенда Матча всех звёзд НБА, прошедшего на минувших выходных в Лос-Анджелесе (США).

Фото: NBA

Напомним, Дёмин принял участие в Турнире восходящих звёзд НБА, в котором его команда одержала победу. Лучшим игроком соревнований был признан багамский защитник «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб.

Ранее Дёмин рассказал, как ему пришлось изменить образ жизни после переезда в Соединённые Штаты.

