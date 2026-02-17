Скидки
Дёмин — о драфте НБА: люди в зале переглядывались: «Кто это вообще такой?»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин вспомнил, как проходил драфт НБА 2025 года, на котором он был выбран под восьмым номером.

«Люди часто думают, что игроки знают заранее, где они окажутся. Возможно, у кого-то так и есть, но я, честно говоря, не имел ни малейшего понятия. У меня был очень широкий разброс — я мог уйти и в топ-5, а мог оказаться и на 25-м месте, никто не давал никаких гарантий. Поэтому для меня всё это было в новинку, всё было реально неожиданно. Причём, судя по реакции, мой выбор был для всех сюрпризом. Даже все эти мок-драфты и эксперты — в целом это же всё ерунда, но и там особо про меня никто не говорил в этом контексте.

Можно что-то слышать, однако это не значит, что всё правда, верно? Но да, это было весело — быть выбранным, видеть, как люди в зале переглядываются: «Эй, кто это вообще такой?» Я же всего год играл в Америке, за BYU, мы прошли в Sweet 16, однако вне нашего круга мало кто за нами следил», — рассказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three. Спортивный портал «Чемпионат» подготовил перевод сказанного.

Дёмин добавил, что момент драфта запомнился ему присутствием близких — мамы, первого тренера Евгения Горбунова и тренера Янга.

