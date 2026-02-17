Скидки
«Финал четырёх» чемпионата ЦФО по баскетболу пройдёт в Твери на 10-летии клуба

Комментарии

25-26 апреля ледовая арена СК «Юбилейный» в Твери примет «Финал четырёх» чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. В сезоне-2025/2026 в соревнованиях участвуют команды из 11 городов ЦФО.

Фото: Баскетбольный клуб «Тверь»

Для баскетбольного клуба «Тверь» предстоящий финал станет событием в год 10-летия команды. Состав участников финальной стадии определится после полуфинального раунда 12 апреля. Клуб подтвердил проведение турнира вне зависимости от результатов выступления своей команды в плей-офф.

Клуб основан в 2016 году. В сезоне-2017/2018 команда, сформированная из выпускников местных спортивных школ, выиграла первенство ЦФО.

Фото: Баскетбольный клуб «Тверь»

На матчах ожидается до 4000 зрителей. В программе — церемония открытия, автограф-сессии с баскетболистами, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Билеты уже поступили в продажу.

