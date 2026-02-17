Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В лиге атаковать намного сложнее». Егор Дёмин сравнил уровень защиты в NCAA и НБА

«В лиге атаковать намного сложнее». Егор Дёмин сравнил уровень защиты в NCAA и НБА
Комментарии

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин объяснил, почему нападение в студенческом баскетболе работает иначе, чем в НБА.

«Для меня всё примерно то же самое, только если говорить об атаке. Иногда пересматриваю наши старые матчи в BYU и думаю: ну вот серьёзно, как вообще люди защищались против нас? Иногда кажется, будто они даже не пытались что-то остановить, честно. Ведь у нас ничего особенного в нападении не было — играли очень много пик-н-роллов — просто всё строилось на этом. Мы ставили соперника в такую ситуацию: ну давай, выбирай, кого ты хочешь держать. У меня был «большой», который ловил всё что угодно, и вокруг три шутера. Так что кто-то всегда вынужден был помогать, и всё становится вообще очень простым. Нападение легко работало в таких условиях.

А вот здесь, в лиге… тут иногда один защитник может сразу нескольких игроков перекрывать, и уже ничего не получается так просто — атаковать реально намного сложнее, это совсем другой уровень», — рассказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three. Спортивный портал «Чемпионат» подготовил перевод сказанного.

Говоря о защите, Дёмин признался, что пока против него в основном выходят невысокие защитники, и ему сложно назвать соперника, способного держать игроков на всех пяти позициях.

Материалы по теме
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android