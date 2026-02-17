«В лиге атаковать намного сложнее». Егор Дёмин сравнил уровень защиты в NCAA и НБА

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин объяснил, почему нападение в студенческом баскетболе работает иначе, чем в НБА.

«Для меня всё примерно то же самое, только если говорить об атаке. Иногда пересматриваю наши старые матчи в BYU и думаю: ну вот серьёзно, как вообще люди защищались против нас? Иногда кажется, будто они даже не пытались что-то остановить, честно. Ведь у нас ничего особенного в нападении не было — играли очень много пик-н-роллов — просто всё строилось на этом. Мы ставили соперника в такую ситуацию: ну давай, выбирай, кого ты хочешь держать. У меня был «большой», который ловил всё что угодно, и вокруг три шутера. Так что кто-то всегда вынужден был помогать, и всё становится вообще очень простым. Нападение легко работало в таких условиях.

А вот здесь, в лиге… тут иногда один защитник может сразу нескольких игроков перекрывать, и уже ничего не получается так просто — атаковать реально намного сложнее, это совсем другой уровень», — рассказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three. Спортивный портал «Чемпионат» подготовил перевод сказанного.

Говоря о защите, Дёмин признался, что пока против него в основном выходят невысокие защитники, и ему сложно назвать соперника, способного держать игроков на всех пяти позициях.