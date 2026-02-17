Томович — о предстоящем матче с «Пармой»: «Локомотив» извлёк урок из поражения

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Бетсити Пармой», который состоится сегодня, 17 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК Бетсити Парма Пермский край Локомотив-Кубань Краснодар

«Парма» проводит отличный сезон. Мы уважаем этого соперника, уважаем их болельщиков и думаем, что нам по силам обратить энергию их громкого зала на пользу нам, получить от этого мотивацию и дополнительный заряд энергии.

По ходу игры нам будет необходимо соответствовать уровню физического контакта, который предложит соперник. Важно контролировать подборы – если нам это удастся, то добиться нужного результата станет гораздо проще. Надеюсь, что мы извлекли нужный урок из предыдущего поражения от этой команды во внутрисезонном кубке, особенно из последних 30 секунд того матча. И что сможем правильно распорядиться полученным опытом на площадке», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива».