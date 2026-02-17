«Енисей» уверенно обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Енисеем» и «Автодором» из Саратова. Победу со счётом 85:64 (15:19, 28:18, 21:12, 21:15) одержал «Енисей».

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Данило Тасич, на его счету 16 очков. Ещё 16 очков набрал американский защитник Доминик Артис. В составе «Автодора» отличился российский разыгрывающий Григорий Мотовилов, набравший 24 очка.

Свой следующий матч «Енисей» проведёт 21 февраля и встретится с «Пари Нижний Новгород», начало – в 13:00 мск. «Автодор» 21 февраля сыграет с казанским УНИКСом, начало матча – в 15:00 мск.