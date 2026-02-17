«Именно это». Энтони Эдвардс ответил, за счёт чего Карри, Леброн и Дюрант стали великими

Самый ценный игрок Матча всех звёзд НБА 2026 года Энтони Эдвардс рассказал, чему научился у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и других товарищей по сборной США во время выступления за Олимпийских играх в Париже. Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» отметил, что участие в Олимпиаде в составе американской сборной помогло ему перенять профессиональные привычки более опытных звёзд.

«Играя за сборную США, я понял, насколько важно иметь рутину, особенно когда речь идёт о работе на площадке. Наблюдая за тем, как Стеф, Кевин Дюрант и Леброн Джеймс каждый день выполняют один и тот же набор действий, понимаешь: обычному человеку легко заскучать — просыпаться и делать одно и то же каждый день. Но, как мне кажется, именно это и сделало их великими. Этому они меня точно научили», — сказал Эдвардс после Матча всех звёзд во время выступления на пресс-конференции.

