Никита Михайловский сравнил своё положение в «Самаре» и ЦСКА

Атакующий защитник Никита Михайловский поделился мнением о выступлении за «Самару». До перехода в новый клуб летом прошлого года спортсмен представлял московский ЦСКА.

— По сравнению с прошлым сезоном у вас сильно поменялся статус. Вы стали однозначным лидером команды, но статус клубов пока не сравним. Что думаете об этом? Как этому относитесь?
— Статус, естественно поменялся. Стал больше играть и просто стараюсь на площадке делать то, что умею, делать свою работу и приносить команде результаты. Да, не всегда получается, но самое главное, что мы стараемся, — сказал Михайловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В сезоне-2024/2025 Михайловский провёл 15 матчей в составе армейцев. Его статистика составила 2,3 очка и 1,9 подбора в среднем за игру.

