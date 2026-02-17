Скидки
Макрон отреагировал на карту Франции с территориями соседних стран на Матче звёзд НБА

Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон шуткой прокомментировал представление Виктора Вембаньямы на Матче всех звёзд НБА – 2026. Во время выхода 20-летнего французского центрового на экране появилась карта Франции с ошибочно отмеченными территориями Бельгии и Нидерландов.

«Хочу успокоить наших соседей — мы не предоставляли эту карту. Зато Вемби действительно наша французская гордость!» – написал Макрон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победителем Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года стала команда «США-Звёзды». В решающей встрече она уверенно обыграла коллектив «США-Полосы» со счётом 47:21.

Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои
Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои

Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав МВЗ:

