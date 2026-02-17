Скидки
Лидер «Самары» Никита Михайловский: есть желание вернуться в топ-клуб

Комментарии

Атакующий защитник «Самары» Никита Михайловский признался, что рассчитывает вновь выступать за топ-команду.

— Есть ли желание вернуться в топ-клуб в будущем?
— Конечно! Любой игрок, который неважно каким видом спорта занимается, хочет играть и бороться за медали. Надеюсь, что в будущем это случится, — сказал Михайловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

До перехода в «Самару» летом прошлого года спортсмен представлял московский ЦСКА. В нынешнем сезоне Единой лиги Никита к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 20,3 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,3 передачи.

